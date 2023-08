Linha 514 do transporte coletivo de Jundiaí (SP) tem novo itinerário a partir desta quinta (17)

Todas as viagens partirão do Terminal Vila Arens

ARTHUR FERRARI

A partir de quinta-feira, 17 de agosto de 2023, a linha 514 do transporte coletivo municipal de Jundiaí (SP) terá um novo itinerário.

De acordo com a prefeitura, por meio do Programa Mobilidade Total e após realizar pesquisas, a gestão municipal definiu novos itinerários para a linha. O objetivo é reforçar o atendimento aos moradores que utilizam o transporte coletivo da região da Vila Nambi, facilitando o deslocamento.

Os passageiros devem ficar atentos, pois as viagens sempre partirão do Terminal Vila Arens.

“É uma linha municipal com bastante demanda de passageiros. Com os resultados dos estudos, desenvolvemos os novos trajetos para reforçar o atendimento, possibilitando o cumprimento dos horários e a comodidade dos usuários”, diz o gestor de Mobilidade e Transporte, Aloysio Queiroz.

“Essas medidas possibilitaram aos técnicos do Departamento de Transporte da UGMT aumentarem a frota de veículos na linha, e ampliar em 30% a oferta de horários nos dias úteis e 20% aos sábados”, explica o diretor de Transporte, Leslie Litano Tealdi.

Todas as viagens no sentido Vila Nambi ao Terminal Vila Arens continuam atendendo o bairro Ponte São João e a Rua Dr. Torres Neves.

Vale lembrar que neste segundo semestre 68 novos ônibus com motores mais potentes e menos poluentes, equipados com ar condicionado, Wi-Fi, tomadas para carregadores de celular, câmeras de segurança e adaptações para pessoas com deficiência foram integrados ao sistema municipal.

Ainda segundo a prefeitura, novas linhas e reformulação de itinerários também começaram a operar para atender os usuários do Vetor Oeste

Confira os itinerários da Linha 514 – Terminal Vila Arens / Vila Nambi

514 A – Via Ponte São João e Vista Park – Mantém a atual operação, porém, com partida do Terminal Vila Arens pela Avenida União dos Ferroviários, seguirá passando pelo bairro Ponte São João, Avenida Ozanam (Fort), acessando o bairro pela Avenida Ângelo Corradini, e segue para a Vila Nambi;

514 B – Via Ponte São João, Vista Park e Vulcabrás – Mantém a atual operação, porém, com partida do Terminal Vila Arens pela Avenida União dos Ferroviários, seguirá pelo bairro de Ponte São João, Avenida Ozanam (Fort), acessando a Vila Nambi pela Avenida Ângelo Corradini, Rua Marquês de Maricá(Vila Santana);

514 C – Via Ponte São João, Rua Joaquim Nabuco e Vila Santana – Novo itinerário, irá operar nos horários de pico, com objetivo de evitar o trânsito mais intenso em frente ao Roldão. Com partida do Terminal Vila Arens pela avenida União dos Ferroviários e seguirá para a Vila Nambi, passando pelo bairro Ponte São João, Rua Joaquim Nabuco, Avenida dos Imigrantes, Avenida Antonio Zandona(Vila Santana) e atende normalmente os usuários da Vila Nambi;

514 D – Direto Viaduto Sperandio Pelliciari e Vista Park – Novo itinerário, circula nos horários de pico, também não passará pelo trânsito mais intenso em frente ao Roldão. Com partida do Terminal Vila Arens, passará pela Rua Quinze de Novembro, Viaduto Sperandio Pelliciari, Avenida Ozanam (Fort), Avenida Ângelo Corradini, e seguirá com atendimento na Vila Nambi;

514 E – Direto Viaduto Sperandio Pelliciari, Vista Park, Vila Santana e Vulcabrás – Novo itinerário, opera nos horários de pico, também não passará pelo trânsito mais intenso em frente ao Roldão. Com partida do Terminal Vila Arens, passará pela Rua Quinze de Novembro, Viaduto Sperandio Pelliciari, Avenida Ozanam (Fort), Avenida Ângelo Corradini, Rua Marquês de Maricá(Vila Santana) e atende normalmente a Vila Nambi.

>> Centro sentido Terminal Vila Arens com integração para Vila Nambi – O usuário que estiver no Centro e desejar chegar ao Terminal Vila Arens pode utilizar as linhas 512, 702, 703, 704, 705, 907, 913, 917, 951 ou 961, e depois embarcar na linha 514.

Outras opções para quem tem o cartão Bilhete Único também são as linhas 917 e 953, desembarcando na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Ponte São João, e fazendo a transferência para a linha 514, nesse mesmo local.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte