Estação Suzano da CPTM recebe ação de prevenção às hepatites virais a partir desta quinta (17)

Iniciativa acontece até sábado (19) e realizará aplicação de 150 testes de triagem no público

VINICIUS DE OLIVEIRA

Desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, até sábado, dia 19, a Estação Suzano, da Linha 11-Coral da CPTM, será o local de uma ação em conjunto com o Rotary Clube que busca conscientizar os passageiros sobre as formas de prevenção às hepatites virais e as suas variantes.

O serviço acontece das 16h às 19h, contando também com a aplicação de 150 testes de triagem (50 por dia) para as hepatites B e C para o público.

Os tipos de hepatite variam entre A, B, C, D, e E, apresentando a inflamação do fígado causada por vírus, uso de certos remédios, álcool e drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas.

Dentre os sintomas estão o cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte