Corredores de ônibus e terminais revitalizados são entregues em Aracaju (SE) após investimento de R$ 46 milhões pela prefeitura

Estimativa é de que viagens tenham tempo reduzido em cerca de 20%

VINICIUS DE OLIVEIRA

No município de Aracaju, em Sergipe, os corredores de ônibus Hermes Fontes, Augusto Franco, Beira Mar e Centro/Jardins estão em funcionamento desde a última sexta-feira, 11 de agosto de 2023.

Com um aporte de R$ 46 milhões, a administração pública também investiu na reforma e construção dos terminais Atalaia, Mercado e DIA, além dos corredores.

A estimativa é de que o tempo necessário até a chegada no ponto desejado seja diminuído em cerca de 20%.

O Terminal Atalaia foi o primeiro dos citados a ser entregue, ainda em agosto de 2021, tendo recebido uma nova cobertura metálica, pavimentação de toda a área, construção de boxes e implantação de piso tátil, reforma dos banheiros, além de novas instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, de rede de gás, e de sistema de alarme contra incêndios.

Na sequência, as obras no Terminal do Mercado foram concluídas em março de 2022. Mais recentemente, em abril de 2023, a revitalização do Terminal DIA foi finalizada, após instalação de cobertura metálica, reconstrução de duas guaritas, implementação de sistemas de combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas, revitalização dos muros e readequação de todo o espaço às normas de acessibilidade.

Com essas mudanças em execução, a prefeitura está entregando panfletos com dicas e explicações, além da mobilização de agentes de trânsito em motocicletas para auxiliar os condutores nestas vias, e nas faixas de pedestres e lombofaixas, para indicar por onde a população deve transitar de maneira segura.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte