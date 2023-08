Contra ausência de cobradores, ação sindical atrasa saída de ônibus do Transcol na Grande Vitória nesta quarta (16)

De acordo com sindicato, contrariando as regras do poder público, coletivos sem ar-condicionado estão circulando sem estes profissionais

ADAMO BAZANI

A saída de ônibus do sistema Transcol, da Grande Vitória, sofre atrasos na manhã desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023.

O Sindicato dos Rodoviários realiza uma ação para impedir a circulação de ônibus sem ar-condicionado que não tenham cobradores.

De acordo com sindicato, contrariando as regras do poder público, diversos coletivos sem o equipamento de refrigeração estão operando sem estes profissionais.

Como mostrou o Diário do Transporte, por causa da pandemia, os cobradores foram suspensos após o fim do pagamento em dinheiro na ocasião.

Após o pico da covid-19, os trabalhadores foram reintegrados nos ônibus sem refrigeração.

