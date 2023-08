Coletivo e mototáxi são apreendidos em São José dos Campos (SP) por atuação ilegal no sistema de transporte do município

Operação de fiscalização aconteceu na última terça (15); prefeitura já recolheu 18 veículos desde o início de 2023

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última terça-feira, 15 de agosto de 2023, durante operação de fiscalização contra o transporte clandestino de passageiros, dois veículos foram apreendidos em São José dos Campos (SP) por agentes da prefeitura e da Polícia Militar.

Um coletivo do transporte escolar foi autuado na Rua Quixadá, no Parque Industrial, por atuar clandestinamente. Já no cruzamento das ruas Jordânia e República do Iraque, no Jardim Oswaldo Cruz, um mototáxi, que segundo a Lei Municipal 9.647/2017 não é permitido para locomoção de passageiros na cidade, foi abordado e recolhido.

São José dos Campos soma mais de 150 operações desde o início de 2023, já tendo apreendido onze veículos de mototáxi e sete de transporte escolar clandestino.

As multas para condução de mototáxi e atuação ilegal de estudantes são de R$ 2.830,40 e inicialmente R$ 2.993,08, respectivamente.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte