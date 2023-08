SuperVia altera operação de trens nesta quarta (16) para atender público do jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã

Empresa fará viagens extras para três estações no retorno da partida

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2023, o sistema de trens do Rio de Janeiro contará com viagens extras para atender o público que acompanhará a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Copa do Brasil, no estádio do Maracanã.

A concessionária SuperVia disponibilizará uma viagem extra para Saracuruna, uma para Japeri e uma para Santa Cruz, partindo da estação Maracanã.

Na ida ao jogo, os trens seguirão operando normalmente.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte