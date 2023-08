Restrições operacionais fazem trens da Linha 1-Azul circularem com velocidade reduzida

Lentidão foi registrada na tarde desta terça-feira (15)

LUANA COUTINHO

Pouco antes das 17h desta terça-feira, 15 de agosto de 2023, os trens da Linha 1-Azul do Metrô circularam com velocidade reduzida.

A lentidão foi causada por restrições operacionais, depois que um passageiro segurou uma das portas do trem, na estação Luz.

Após alguns minutos, a falha foi solucionada e operação normalizada.

Um passageiro segurou uma das portas de um trem que estava na estação Luz da Linha 1-Azul. Por este motivo, houve restrição de velocidade das 16h53 às 16h56. No momento todas as linhas do Metrô operam normalmente.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte