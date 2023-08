Programa Empoderadas realiza ação de combate à violência contra a mulher no Metrô do Rio de Janeiro

Ação acontece nos dias 16, 17 e 30 de agosto, nas estações Carioca/Centro e Uruguaiana/Centro

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nos dias 16, 17 e 30 de agosto de 2023, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio do programa Empoderadas e em parceria com o MetrôRio, promoverá uma ação de prevenção e combate à violência contra a mulher.

A iniciativa consiste em rondas nos vagões femininos para atender e orientar as passageiras, além de palestras e técnicas preventivas de enfrentamento à violência para mulheres, na estação Carioca/Centro.

O projeto está programado para acontecer entre 7h e 10h e das 16h às 19h, com equipes passando também na estação Uruguaiana/Centro.

“Nós do Empoderadas estamos o tempo todo trabalhando para mostrar às mulheres que elas não estão sozinhas e que há uma rede de apoio do Estado para auxiliá-las. Essa parceria com o Metrô é uma oportunidade incrível de estarmos em um local de grande circulação de pessoas levando informação e esclarecimento, que sem dúvida, é uma das melhores formas de ajudar milhares de mulheres”, comentou Erica Paes, idealizadora do programa Empoderadas.

A ação será uma oportunidade das passageiras do metrô tirarem dúvidas sobre como denunciar casos de agressão física, ameaças ou abuso psicológico, moral, patrimonial, físico ou sexual.

Serão realizadas aulas práticas na Estação Carioca nos três dias do projeto, para ensinar técnicas para entender os sinais que antecedem as agressões, técnicas de fuga e orientações de como agir em casos de assédio e violência física. As classes acontecem no período da manhã, a partir das 9h e no início da noite, às 18h.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte