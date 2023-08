Prefeitura de São Paulo realiza ações de vacinação contra gripe e Covid- 19 em estações de metrô, CPTM e terminais de ônibus até 31 de agosto

Imunização está disponível em todas as regiões da cidade

ARTHUR FERRARI

Buscando facilitar o acesso à imunização contra a gripe e a Covid- 19, a Prefeitura de São Paulo está promovendo uma campanha de vacinação nas estações de metrô, da CPTM e nos terminais de ônibus da capital.

A ação, que vai até o dia 31 de agosto, é realizada em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA).

Vale ressaltar que a imunização contra a Covid-19 segue disponível para toda a população a partir dos seis meses. Para a dose de reforço com a Pfizer bivalente, estão aptos a tomar todos os cidadãos acima de 18 anos de idade que receberam a dose anterior há pelo menos quatro meses.

Todas as vacinas disponíveis no calendário nacional de imunização, incluindo influenza e Covid-19, estão disponíveis nas 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas AMAs/ UBSs Integradas aos sábados, no mesmo horário.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte