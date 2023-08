Prefeitura de Manaus (AM) se une a Fametro para revitalizar parada de ônibus histórica da cidade

Construída em 1960, atualmente a estrutura de concreto armado é a única de seu tipo no município

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Manaus (AM) anunciou que, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e em parceria com a Faculdade Fametro, irá revitalizar a antiga parada de ônibus de Manaus, construída em 1960 e a última estrutura de concreto armado do tipo existente na cidade.

De acordo com a prefeitura, a parada que fica na avenida Carvalho Leal, em frente à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na Zona Sul da capital, representa um marco da história local, e sua reforma faz parte do projeto “Moradia Popular”, uma iniciativa que visa resgatar a memória cultural e o patrimônio histórico local.

“Esse projeto de revitalização é mais do que uma simples reforma, é um resgate de nossa identidade e patrimônio cultural. A parada de ônibus na avenida Carvalho Leal é um símbolo da Manaus de outrora, uma representação tangível de nossa rica história e arquitetura modernista. Com a colaboração da Fametro e o apoio da prefeitura, estamos empenhados em restaurar esse monumento, não apenas para tornar o transporte público mais agradável, mas também para preservar um pedaço vital de nossa herança cultural”, explica o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Os trabalhos serão orientados pela coordenação do curso de engenharia civil, da instituição Fametro, e realizados pelos alunos, que terão à disposição materiais doados especialmente para o projeto, permitindo a restauração da parada.

“Nós vamos recuperar essa parte da história de Manaus, essa obra não vai ter ônus para o município e nós queremos, nessa parceria com o IMMU, fazer essa parada ser revitalizada e entregar no dia do aniversário da cidade de Manaus, dia 24 de outubro”, diz o coordenador do núcleo de construção civil da Fametro, Robson Ferreira.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte