Pedágio da BR-163/MS sobe 17% a partir desta sexta-feira (18)

Rodovia com 845,4 quilômetros de extensão cruza 21 cidades do Mato Grosso do Sul, entre elas a capital Campo Grande

ALEXANDRE PELEGI

A Diretoria Colegiada da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aprovou o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio – TBP aplicável ao trecho concedido da BR-163/MS, explorado pela Concessionária MSVia/CCR.

A Deliberação nº 249 foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 15 de agosto de 2023.

A elevação do novo valor tarifário corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA no período, que indicou o percentual positivo de 16,82%.

Os novos valores serão aplicados nas praças de pedágio: P1 (Mundo Novo); P2 (Itaquiraí/Naviraí); P3 (Caarapó); P4 (Rio Brilhante); P5 (Campo Grande); P6 (Bandeirantes/Rochedo/Jaguari); P7 (São Gabriel do Oeste/Camapuã); P8 (Rio Verde de Mato Grosso) e P9 (Pedro Gomes/Sonora).

A BR-163/MS tem 845,4 quilômetros de extensão, cruzando 21 cidades, entre elas a capital do Estado, Campo Grande. Mais de 1,3 milhão de habitantes são diretamente servidos pela rodovia, fundamental na logística de transporte da agroindústria, do comércio e do turismo.

A rodovia liga Mato Grosso do Sul de Norte a Sul, entre as cidades de Mundo Novo (divisa com o Paraná, ao Sul) e Sonora (divisa com o Mato Grosso, ao Norte).

O Grupo CCR assegurou a concessão da BR-163/MS em dezembro de 2013, em leilão realizado pela ANTT. A companhia ofereceu a menor tarifa básica de pedágio, no valor de R$ 4,38 a cada cem quilômetros rodados (valores de maio de 2012). Isso significou um deságio de 52,74%.

A concessão está a cargo da CCR MSVia, empresa de propósito específico criada exclusivamente para administração, reforma, operação e duplicação da BR-163/MS.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes