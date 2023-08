Novo episódio do Podcast do Transporte: fala forte de Rodrigo Pacheco levanta Seminário da NTU

Realização conjunta Diário do Transporte e OTM Editora esteve em Brasília nos dias 08 e 09 de agosto

ALEXANDRE PELEGI

Na cobertura especial do Seminário da NTU, Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, o Podcast do Transporte registrou o otimismo do setor com a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na abertura do evento, realizado no dia 08 de agosto de 2023.

Numa defesa forte do envolvimento do governo federal, ao lado de estados e municípios na manutenção do transporte público de passageiros, e ressaltando a urgência do marco regulatório do setor, Pacheco mostrou que o Legislativo está atento aos desafios e urgências da área.

Alexandre Pelegi e Luiz Henrique Romagnoli, que participaram dos dois dias do seminário, também ouviram Denis Andia, Secretário Nacional de Mobilidade do ministério das Cidades. Ele é o responsável pela costura da proposta do governo para o Marco Regulatório. Sobre o status do projeto, disse que “está perto do ponto final”.

Participaram deste podcast também as seguintes personalidades:

Dep. Diego Andrade – Presidente da Frente Parlamentar do Transporte Público, o parlamentar avaliou que o Congresso é favorável à aprovação de um Marco Legal, e que a previsão da participação do governo em seus vários níveis na sustentação do Transporte público é dominante.

Jurandir Fernandes – Presidente honorário da UITP (União Internacional de Transportes Públicos) analisou o clima do Seminário como muito otimista a partir da fala de Pacheco e que o poder público já está ciente de suas obrigações. Mas que a margem estreita de recursos nos orçamentos públicos vai gerar debate e requerer criatividade. Citou o uso da Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – dos combustíveis como possível fonte de dinheiro para o setor.

O Podcast do Transporte comemorou a chegada da OTM Editora, capitaneada por Marcelo Fontana, marca tradicional e respeitada na comunicação e eventos de transportes, para uma parceria que vai deixar o produto muito mais forte e criativo. E muitas novidades vêm por aí. Só aguardar…

O Podcast do Transporte é uma realização conjunta do Diário do Transporte e da OTM Editora, com o apoio institucional da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos).

A apresentação é de Alexandre Pelegi e a produção é da Toda Onda, com participação nos temas de Adamo Bazani.

Ouça em www.podcastdotransporte.com.br

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes