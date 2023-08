Monotrilho da linha 15 Prata apresenta dificuldades para os passageiros nesta terça (15)

Velocidade é menor e tempo de parada foi ampliado

ADAMO BAZANI

Problemas para o passageiro por volta de 8h40 desta terça-feira, 15 de agosto de 2023, na linha 15 Prata, de monotrilho.

De acordo com os canais oficiais da Companhia do Metropolitano, ocorreu uma interferência de via na região da estação Vila Prudente.

Com isso, a velocidade ficou menor e o tempo de parada dos trens foi ampliado.

Técnicos foram acionados.

Veja nota do Metrô:

A circulação dos trens na Linha 15-Prata já está normalizada. Das 8h35 às 9h14, após oscilação no fornecimento de energia pela ENEL, os trens da Linha 15-Prata circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de falha causada no sistema de portas de plataforma na estação Vila Prudente. Uma equipe de manutenção foi acionada e rapidamente normalizou o problema.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes