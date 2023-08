Metrô de Salvador e Lauro de Freitas volta a funcionar integralmente no fim da tarde desta terça (15) após impactos do apagão

Linhas 1 e 2 tiveram paralisação. Em todo o País, 29 milhões de pessoas foram afetadas em 25 estados e no Distrito Federal

ADAMO BAZANI

A CCR Metrô Bahia informou que somente depois das 17h desta terça-feira, 15 de agosto de 2023, que as linhas de Salvador e Lauro de Freitas entraram em normalização.

Os serviços sofreram paralisação por causa do apagão que afetou 29 milhões de pessoas em 25 estados e no Distrito Federal por volta de 08h30.

A linha 2, entre o Acesso Norte e Aeroporto, foi normalizada às 17h17.

Já a linha 1, da estação Campinas até a Lapa, foi restabelecida integralmente às 17h46.

O sistema de bilhetagem é volta gradativamente e, onde o funcionamento não foi plenamente restabelecido, não houve cobrança de tarifa, segundo a CCR Metrô Bahia.

Como mostrou o Diário Transporte, no início do problema, alguns passageiros andaram pelos trilhos.

Relembre:

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse em entrevista coletiva que as causas estão sendo apuradas ainda e que os “dados técnicos serão passados nas próximas 48 horas.”

Segundo Silveira, 1/3 dos consumidores brasileiros foram afetados.

“Mais ou menos um terço dos consumidores brasileiros foram atingidos. Nós temos entre 85 milhões a 90 milhões de consumidores, então em média de 27 a 29 milhões de brasileiros tiveram essa interrupção momentânea de energia”

SÃO PAULO

Em São Paulo, como mostrou o Diário do Transporte, uma linha de metrô e uma linha de monotrilho foram prejudicadas.

No caso do Metrô, a linha 4-Amarela operou, entre 8h30 e 9h25, com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações. Passageiros foram orientados por avisos sonoros e por AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações. Ônibus da operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados entre as estações Paulista e Luz.

Em relação a monotrilho, a linha 15-Prata das 8h35 às 9h14, após oscilação no fornecimento de energia pela ENEL, registrou velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de falha causada no sistema de portas de plataforma na estação Vila Prudente.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes