Linha 4-Amarela de metrô opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada; ônibus do PAESE atendem passageiros em trecho nesta terça (15)

Falha elétrica afeta todo o trecho do serviço e coletivos circulam entre as estações Paulista e Luz em ambos os sentidos

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam a linha 4-Amarela nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023, se depararam com os trens circulando com vocidade reduzida e maior tempo de parada entre 8h30 e 9h20.

O Diário do Transporte procurou a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da linha, que disse por meio de nota que uma falha elétrica prejudicou o serviço.

Ônibus do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados e atenderam os usuários no trecho entre as estações Luz e Paulista, em ambos os sentidos.

Técnicos da concessionárias foram acionados e atuaram para normalizar a operação.

ATUALIZAÇÃO:

A operação foi normalizada às 9h25 e o PAESE desmobilizado.

Veja a nota da ViaQuatro na integra:

São Paulo, 15 de agosto de 2023 – Em razão de oscilação externa na alimentação de energia elétrica, a Linha 4-Amarela operou, entre 8h30 e 9h25, com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações. Passageiros foram orientados por avisos sonoros e por AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações. A operação na linha já se encontra em processo de normalização no momento.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte