Grupo Parvi, de Pernambuco, renova frota com 78 ônibus entre Marcopolo e Volare

Ao todo, são 52 ônibus do modelo Ideale, 19 Volare Attack 8 4X4 e 7 Senior

ADAMO BAZANI

A Marcopolo S.A. anunciou nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023, que o Grupo Parvi (RCR Locação), de Pernambuco, renovou a frota de transporte coletivo para fretamento com 78 ônibus.

Ao todo, são 52 ônibus do modelo Marcopolo Ideale, 19 Volare Attack 8 4X4 e sete micro-ônibus Marcopolo Senior.

Os ônibus da Marcopolo possuem chassis Mercedes-Benz.

A frota foi entregue e os veículos já atendem aos padrões atuais de restrição de emissões Euro 6, que podem reduzir em cerca de 75% os poluentes atmosféricos.

Segundo a Marcopolo, todos os veículos possuem poltronas reclináveis, tomadas USB, sistema de entretenimento e muitos outros diferenciais de segurança e conforto.

Um dos maiores operadores de locação automotiva do Norte e Nordeste, o Grupo Parvi compra ônibus encarroçados pela Marcopolo S.A. há mais de dez anos de forma contínua.

O Grupo Parvia também possui empresas como Parvi Corretora, Parvi Consórcio, Doc Serviços, Parvi Seminovos e Fiori Locadora.

Em nota, a Marcopolo detalha a negociação e os modelos.

Todos os veículos já foram entregues pela Polobus/Compacto, responsável pela venda de produtos Marcopolo e Volare na região e adquiridos para expansão de mercado dentro das Regiões Norte e Nordeste. São 52 unidades do Ideale, 19 micros Volare e sete Senior.

“O programa de renovação da Parvi Transportes é um exemplo para todo o mercado brasileiro, pois permite oferecer aos usuários sempre os modelos mais avançados existentes no mercado, o que reflete em segurança, conforto e eficiência”, destaca Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Os 52 novos Ideale 800 têm 12.700mm de comprimento total e 44 poltronas Executiva, com sistema de reclinação pneumática, cintos de segurança de três pontos com sinalização sonora e luminosa de utilização, tomadas USB e porta-copos. Todas as unidades possuem elevador, sistema de ar-condicionado, sanitário, vidros colados, parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro, porta-pacotes, sensor de marcha à ré e sistema de áudio, com Internet, rádio e cinco câmeras para monitoramento.

Os sete micros Senior têm 9.155mm de comprimento, com 31 poltronas com sistema de reclinação pneumática, com cinto de segurança de três pontos, sinalização sonora e luminosa de utilização, tomadas USB e porta-copos. Todos os veículos são equipados com sistema de ar-condicionado, vidros colados, cinco câmeras, elevador para total acessibilidade e contam com parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro, sistema de áudio, e Internet, além de porta-pacotes.

Já os 19 Volare Attack 8 4×4 foram desenvolvidos para a aplicação de mineração e contam com 20 poltronas Executiva reclináveis, com cinto de segurança de três pontos e retrátil, com sinalização sonora e luminosa de utilização, tomadas USB, porta-copos, descansa-pés e revestimento de vinil de fácil lavagem. Contam ainda com sistema de ar-condicionado, câmeras de monitoramento, Dispositivo de Transferência Auxiliar (DTA), itinerário eletrônico, câmera de marcha à ré, câmeras de monitoramento, tomadas 12v para o motorista, porta-pacotes em chapa, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, iluminação interna em LED e preparação para internet sem fio.

Único veículo do mercado com tração nas quatro rodas e com itens de série exclusivos para o segmentação de mineração, o Volare Attack 8 4×4 conta com câmbio de 6 marchas, motor Cummins de 157 cv, farol auxiliar de marcha à ré, rádio, e possui maior ângulo de ataque e saída da carroceria, captação de ar do motor pelo teto, proteção de cárter/radiador/tanque, para-choque traseiro retrátil, deslizadores na traseira, vedação reforçada contra a entrada de poeira, proteção avançada para ambientes de corrosão muito agressivos, bateria deslocada para o bagageiro do veículo, preparação para giroflex, proteção adicional de chicotes elétricos para sinaleira e farol, proteção nos pneus com defletor de pedras e pneus de uso misto.

A Parvi Transportes é cliente Marcopolo há mais de 10 anos e é o maior prestador de serviços de fretamento do Norte/Nordeste brasileiro. A empresa, que mudou recentemente sua denominação de RCR Locação para Parvi Transportes, conta com frota de mais de 700 unidades entre ônibus e micro-ônibus, sendo 100% Marcopolo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes