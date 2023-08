Expresso Transporte implanta linha Goiânia a Jequié, na Bahia, com várias seções

Modificação dos serviços, que incluirá atendimentos a várias cidades do interior baiano, foi autorizada pela ANTT

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros Substituto da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 15 de agosto de 2023, a Decisão Supas nº 459 autorizando a empresa Expresso Transporte Turismo Ltda a modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Goiânia (GO) – Jequié (BA), prefixo 12-0741-60, com as seguintes seções:

I – de GOIÂNIA (GO) para BRASÍLIA (DF), CORRENTINA (BA), SANTA MARIA DA VITÓRIA (BA), BOM JESUS DA LAPA (BA), RIACHO DE SANTANA (BA), CAETITÉ (BA), BRUMADO (BA), ANAGÉ (BA), VITÓRIA DA CONQUISTA (BA), PLANALTO (BA), POÇÕES (BA) e MANOEL VITORINO (BA);

II – de ANÁPOLIS (GO), ABADIÂNIA (GO) e ALEXÂNIA (GO) para BRASÍLIA (DF), CORRENTINA (BA), SANTA MARIA DA VITÓRIA (BA), BOM JESUS DA LAPA (BA), RIACHO DE SANTANA (BA), CAETITÉ (BA), BRUMADO (BA), ANAGÉ (BA), VITÓRIA DA CONQUISTA (BA), PLANALTO (BA), POÇÕES (BA), MANOEL VITORINO (BA) e JEQUIÉ (BA);

III – de BRASÍLIA (DF) para FORMOSA (GO), POSSE (GO), CORRENTINA (BA), SANTA MARIA DA VITÓRIA (BA), BOM JESUS DA LAPA (BA), RIACHO DE SANTANA (BA), CAETITÉ (BA), BRUMADO (BA), ANAGÉ (BA), VITÓRIA DA CONQUISTA (BA), PLANALTO (BA), POÇÕES (BA), MANOEL VITORINO (BA) e JEQUIÉ (BA);

IV – de FORMOSA (GO) e POSSE (GO) para CORRENTINA (BA), SANTA MARIA DA VITÓRIA (BA), BOM JESUS DA LAPA (BA), RIACHO DE SANTANA (BA), CAETITÉ (BA), BRUMADO (BA), ANAGÉ (BA), VITÓRIA DA CONQUISTA (BA), PLANALTO (BA), POÇÕES (BA), MANOEL VITORINO (BA) e JEQUIÉ (BA).

A Decisão entra em vigor na data de hoje.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes