Apagão paralisa metrô de Salvador e passageiros são retirados pelos trilhos

Ao menos 20 estados e o Distrito Federal são afetados

ADAMO BAZANI

As operações do Metrô em Salvador e em Lauro de Freitas, na Bahia, foram paralisadas na manhã desta terça-feira, 15 de agosto de 2023, devido a um apagão nacional que atingiu 20 estados e o Distrito Federal.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, responsável pelas operações, trens precisaram se esvaziados.

“A CCR Metrô Bahia informa que, por conta da interrupção no fornecimento de energia na capital baiana na manhã desta terça-feira (15), as operações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas estão temporariamente suspensas. Todos os clientes que estavam nas Estações foram orientados a evacuar as plataformas no momento da ocorrência, assim como os que estavam dentro dos vagões, que foram encaminhados com segurança para as plataformas mais próximas. Os acessos às estações seguem fechados até o restabelecimento da energia elétrica.”

De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema), em nota, uma ocorrência na rede de operação SIN interrompeu 16 mil MW no Norte e Nordeste, com impactos no Sudeste.

A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até Às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos.

