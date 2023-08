ANTT autoriza aumento de pedágio nas seis praças da rodovia BR-050 entre Delta (MG) e Cristalina (GO)

Eco050, do Grupo EcoRodovias, explora a concessão dos 436,6 quilômetros do corredor viário que passa por nove municípios de Goiás e Minas Gerais

ALEXANDRE PELEGI

A Diretoria Colegiada da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aprovou o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio – TBP aplicável ao trecho concedido da BR-050/GO/MG – Entroncamento com a BR-040 Cristalina/GO – Divisa MG/SP, explorado pela Concessionária de Rodovia Minas Gerais Goiás S.A. (ECO050).

A Deliberação nº 250 foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 15 de agosto de 2023.

A aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,90487 representa o percentual positivo de 5,60%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.

Os novos valores passam a valer nesta sexta-feira (18) nas praças de pedágio P1, em Ipameri/GO; P2, em Campo Alegre de Goiás/GO; P3, em Araguari/MG; P4, em Araguari/MG; P5, em Uberaba/MG; e P6, em Delta/MG.

A Eco050, empresa do Grupo EcoRodovias, é a concessionária da rodovia BR-050, que compreende 436,6 quilômetros de extensão passando por nove municípios de Goiás e Minas Gerais.

O trecho concedido contempla uma das principais vias de ligação entre o Distrito Federal e São Paulo, e se inicia no entroncamento com a BR-040, em Cristalina (GO), indo até a divisa de Minas Gerais com São Paulo, no munícipio de Delta (MG).

Originalmente, o trecho sob concessão é composto por 218,1 quilômetros de pista dupla no Estado de Minas Gerais e 218,5 quilômetros de pista simples no Estado de Goiás.

Durante os 30 anos de concessão, a BR-050 terá recebido R$ 3 bilhões de investimentos, promete a concessionária. Entre as principais melhorias a serem realizadas, destacam-se a conclusão da duplicação da rodovia no trecho de Goiás, a recuperação estrutural do pavimento em trechos que compreendem o Estado de Minas Gerais, além da implantação de novos trevos e dispositivos de segurança.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes