Agentes das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô atenderam quase três mil casos de mal súbito nos primeiros seis meses de 2023

Serviços transportam cerca de 1,2 milhão de pessoas todos os dias

ARTHUR FERRARI

Em meio ao transporte diário de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas, as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô da cidade de São Paulo têm registrado um aumento no número de atendimentos a passageiros com mal súbito durante o primeiro semestre deste ano. Com um total de 2.729 atendimentos, a gestão e a agilidade têm se tornado prioridades para garantir a segurança e bem-estar dos usuários, sem comprometer a operação das linhas.

De acordo com as concessionárias ViaQuatro, responsável pela operação da Linha 4-Amarela, e a ViaMobilidade, que cuida da Linha 5-Lilás, uma abordagem estratégica para lidar com esses incidentes tem sido tomada. Durante os primeiros seis meses de 2023, os agentes da ViaQuatro realizaram 1.027 intervenções em casos de mal súbito, enquanto a ViaMobilidade atendeu a 1.702 ocorrências semelhantes na Linha 5-Lilás. Isso equivale a uma média de 15 pessoas atendidas por dia nas duas linhas de metrô, destacando a importância de um atendimento eficaz e ágil.

De acordo com as concessionárias do Grupo CCR, uma prática crucial para um atendimento rápido e eficiente é a utilização correta do intercomunicador. Embora o botão de emergência seja comumente acionado, a recomendação é priorizar o uso do intercomunicador, que permite ao passageiro se comunicar diretamente com o operador do trem ou o Centro de Controle Operacional (CCO). Essa abordagem garante uma resposta mais imediata, incluindo a prestação de primeiros socorros, sem causar interrupções significativas na operação dos trens.

Ricardo de Almeida, gerente executivo de atendimento da ViaMobilidade, esclarece a diferença de impacto entre o uso do botão emergencial e do intercomunicador em casos de mal súbito.

“Quando o botão emergencial é acionado 150 metros depois da estação, o trem só para na próxima plataforma. Agora, se o acionamento acontece em um raio de 150 metros antes da estação, o trem para no meio do percurso, dentro do túnel e fora da plataforma”, explica Ricardo.

Ainda segundo as empresas, nesses casos a equipe de atendimento já se encontra em prontidão na plataforma seguinte para retirar o passageiro e iniciar os primeiros atendimentos pré-hospitalares enquanto o trem continua sua viagem. Essa abordagem garante um fluxo contínuo de operação e assegura que o paciente receba a ajuda necessária sem demora.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte