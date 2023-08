Transportes em Guarulhos (SP) recebem os seis primeiros ônibus 0 km com tecnologia Euro 6 para redução de poluição

Veículos foram comprados pela empresa Campo dos Ouros e vão atender à área 3, região do Bairro dos Pimentas

ADAMO BAZANI

O sistema de transportes de Guarulhos, na Grande São Paulo, recebeu nesta primeira quinzena de agosto de 2023, as seis primeiras unidades de ônibus 0 km com tecnologia Euro 6, norma obrigatória desde janeiro para redução da poluição.

Os veículos a diesel com esta tecnologia podem emitir, em média, 75% a menos de poluentes em relação a tecnologia anterior Euro 5.

Os seis ônibus foram comprados pela Viação Campo dos Ouros e vão atender à área 3, região do Bairro dos Pimentas, uma das mais populosas da cidade.

Cada veículo, possui 12,5 m de comprimento, três portas com acessibilidade por elevador no meio da carroceria e capacidade para 84 passageiros, entre sentados e em pé.

Os ônibus ainda oferecem poltronas para pessoas com limitações de movimento e obesidade, tomadas USB para carregar celulares, entre outros itens.

As carrocerias são da Caio modelo Apache Vip 5 e os chassis são feitos pela Mercedes-Benz, modelo OF-1721L, com suspensão a ar.

De acordo com o especialista em mobilidade de Guarulhos e região, Gustavo Bonfate, a compra faz parte da renovação de 167 ônibus anunciada pelo poder público.

Até agora, ainda de acordo com Bonfate, a renovação de frota pelas empresas da cidade tem o seguinte quadro:

Vila Galvão – 69 unidades

60 ônibus Caio VIP 5 alugados da “Vamos Locação”

09 ônibus Marcopolo Torino de frota própria

Viação Urbana – 48 unidades

40 ônibus Caio VIP 5 alugados da “Vamos Locação”

08 ônibus Marcopolo Torino de frota própria

Viação Campo dos Ouros – 21 unidades

15 ônibus Caio VIP 5 1721L de frota própria

06 ônibus Caio VIP 5 1721L – Euro 6 de frota própria

Total: 138 ônibus

VEJA MAIS FOTOS:

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes