Socicam encerra Campanha do Agasalho tendo arrecadado 26 mil peças de vestimenta

Foram recebidos roupas, calçados e cobertores em ótimo estado de conservação

ARTHUR FERRARI

A Socicam, empresa de gestão integrada no apoio ao transporte de passageiros, concluiu sua 25ª edição da Campanha do Agasalho.

A ação arrecadou mais de 26 mil peças de roupas, calçados e cobertores em ótimas condições de conservação. Os itens foram coletados em 50 empreendimentos administrados pela Socicam, que englobam terminais urbanos, rodoviários e aeroportuários, em diversas cidades do país.

Lorena Dantas, Gerente de Comunicação Corporativa da Socicam, expressa sua satisfação com os resultados alcançados. “Estamos felizes em ajudar milhares de pessoas a enfrentarem o inverno com mais conforto e segurança. Temos a certeza da importância desse projeto para quem depende das doações, e nós, cientes disso e do nosso papel social como gestores de infraestrutura de mobilidade, da nossa capacidade de logística e da presença nacional, queremos fazer a diferença na vida de muitas dessas pessoas”.

De acordo com a empresa, além do aspecto humanitário, a Campanha do Agasalho também reflete o compromisso da Socicam com as práticas de ESG (Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, em português). A empresa reforça seu engajamento na construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária por meio de iniciativas como essa. Ao longo de mais de duas décadas, a ação já conseguiu arrecadar mais de 1 milhão de peças, impactando positivamente inúmeras vidas.

“É importante agradecer a todos que contribuíram com as doações e aos que ajudaram na arrecadação dos itens e, sobretudo, aos colaboradores da Socicam, que auxiliaram na mobilização e nas doações”, completa Dantas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte