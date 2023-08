São José (SC) têm alterações no trânsito por conta de obras na Avenida das Torres no decorrer desta semana

Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito estima um fluxo de 11 a 15 mil veículos por dia

VINICIUS DE OLIVEIRA

A cidade de São José (SC) segue esta semana com alterações no trânsito em razão de ajustes na Avenida das Torres. As mudanças consistem na retirada de lombadas, mais sinalizações horizontais e verticais, além da análise do tempo dos semáforos.

De acordo com a Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito, o fluxo da avenida tem de 11 a 15 mil veículos em circulação diariamente, e em períodos mensais, passam pelo local mais de 400 mil carros.

Desde o último sábado (12), quatro semáforos estão funcionando no cruzamento com a Rua Otto Júlio Malina. A pasta ressalta que para aqueles que saem do bairro Ipiranga em direção à BR-101 pela rua citada não podem mais cruzar ou virar à esquerda na Avenida das Torres, sendo obrigados a virar à direita e acessar a rua Célio Veiga.

Alguns trechos das ruas Célio da Veiga e Otto Júlio Malina, entre Valcionei Valdir da Silva e Avenida das Torres, tiveram a implementação de sentido único, além desta última receber novos retornos e uma faixa de terceira pista de aproximadamente 500 metros para acesso ao Bairro Ipiranga.

Novos acessos diretos também foram abertos para o Solemar e a Rua Célio Veiga até a BR-101, pela Rua Valcionei Valdir da Silva.

No caso dos coletivos do transporte público que passam pela Rua José Antônio Pereira, não há a possibilidade de acesso pela Rua Otto Júlio Malina, antes da Avenida das Torres, tendo então de realizar desvios pela Rua Bom Pastor.

O ponto de ônibus localizado em frente a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Rua José Antônio Pereira foi transferido para a Rua Bom Pastor, e o ponto próximo a Avenida das Torres foi transferido para a Rua Valcionei Valdir da Silva.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte