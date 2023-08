Ribeirão Preto (SP) tem via bloqueada nesta segunda (14) para obras do corredor de ônibus do Quadrilátero Central

Interdição de acesso à avenida Jerônimo Gonçalves seguirá ativo por dez dias

VINICIUS DE OLIVEIRA

Em Ribeirão Preto (SP), nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, o acesso à avenida Jerônimo Gonçalves a partir da rua São Sebastião (em frente ao Mercadão) foi interditado para que as obras do corredor de ônibus do Quadrilátero Central continuem.

Dessa forma, a Ribeirão Preto Mobilidade orienta que os motoristas que vêm da região Central em direção ao Terminal Rodoviário pela rua São Sebastião virem à direita na rua José Bonifácio, à esquerda na rua Duque de Caxias.

Cavaletes, cones e placas sinalizam o local bloqueado, que tem previsão de liberação daqui a dez dias.

O acesso à rua São Sebastião a partir da rua José Bonifácio está sendo somente local, para comerciantes daquele trecho.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte