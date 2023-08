Ramais Deodoro e Santa Cruz da SuperVia, no Rio de Janeiro, têm mudanças na operação nesta segunda-feira (14)

Furto de cabos causa problemas no horário de pico da manhã



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros que utilizam os trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, encontram dificuldades nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023.



De acordo com a concessionária, os problemas afetam os ramais de Deodoro e Santa Cruz, em razão de um furto de cabos do sistema de sinalização.



Por conta disso, no ramal de Deodoro os usuários do serviço estão sem trens especiais partindo da estação Campo Grande, somente os trens paradores passam no local, oriundos da estação Santa Cruz.



Já no ramal Santa Cruz houve também furto no sistema de sinalização e por este motivo a estação Benjamin do Monte não está sendo atendida.



Quem precisa embarcar ou desembarcar neste local deve realizar a transferência na estação Inhoaíba e embarcar em trem para a Central do Brasil.



Equipes de manutenção foram acionadas para atuar nos pontos com problemas e regularizar o atendimento.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte