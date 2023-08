Projeto de Lei segue para sanção do prefeito e busca permitir pagamento das tarifas de ônibus com cartões de crédito e débito em Campinas (SP)

2ª votação foi realizada na noite desta segunda (14)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na noite desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, foi votado na Câmara Municipal de Campinas (SP) o Projeto de Lei que autoriza o pagamento da tarifa dos ônibus com uso de cartões de crédito, débito ou tecnologia de aproximação.

O documento prevê que as concessionárias sejam obrigadas a instalar equipamentos que tornem possíveis esses tipos de pagamento. Hoje, o PL foi aprovado em 2ª votação.

Dessa forma, o próximo passo é a sanção pelas mãos do prefeito Dário Saadi. Caso entre em vigor, o projeto terá validade só em contratos firmados com empresas em data posterior à publicação da lei em questão.

Anteriormente, em julho, os representantes do município publicaram o edital corrigido da nova licitação do transporte público, que estabelece um serviço com duração de 15 anos e valor estimado de R$ 8,2 bilhões.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte