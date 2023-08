Metroviários do Recife (PE) fazem nova assembleia e decidem manter a greve por tempo indeterminado

Categoria organiza ida à Brasília (DF) para pressionar o governo federal a não privatizar o sistema

LUANA COUTINHO

Após assembleia realizada na noite desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, os metroviários do Recife (PE) decidiram manter a greve por tempo indeterminado.

A categoria comunicou ainda a organização de uma caravana em direção à Brasília (DF), com previsão de chegada à capital federal na próxima quarta-feira (16). O objetivo, de acordo com o Sindmetro-PE, é pressionar o Governo Federal a não privatizar o metrô recifense.

A paralisação dos serviços teve início na última sexta-feira (11). O TRT-6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região) determinou que o metrô operasse com 60% da frota durante os horários de pico e com 40% no restante do horário de funcionamento, mas os metroviários não seguiram a determinação e o serviço ainda está totalmente paralisado.

Os metroviários reivindicam reajuste salarial, cumprimento do Acordo Coletivo 2023/2025 firmado com a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) e a não privatização do sistema.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte