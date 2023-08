Liminar do TRT garante 70% da frota do Metrô de São Paulo operando nos horários de pico nesta terça (15), caso greve aconteça

Fora dos períodos de grande demanda 30% dos trens deve circular

ARTHUR FERRARI

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) concedeu uma liminar que garante que o Metrô de São Paulo continue funcionando caso os metroviários entrem em greve a partir de 0h desta terça-feira, 15 de agosto de 2023.

De acordo com a liminar, 70% da frota deve operar nos horários de pico, ou seja, das 6h às 9h e das 16h às 19h, com 30% devendo operar nos demais períodos de menos demanda.

Caso a categoria descumpra a decisão, uma multa diária de cem mil reais será aplicada ao Sindicato dos Metroviários.

A entidade sindical ameaça parar contra a privatização da manutenção do monotrilho da linha 15-Prata

A decisão ainda especifica que o cumprimento deve ser contatado por um Oficial de Justiça ao longo da paralisação do sistema junto ao CCO (Centro de Controle de Operações).

A presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, disse em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira 14 de agosto de 2023, que a terceirização da manutenção da linha 15-Prata terá licitação marcada para 28 de agosto e questiona “falta de garantias” para o serviço no edital. Uma reunião com o Metrô está marcada ainda para esta segunda-feira.

O sindicato quer a retirada deste edital.

A entidade ainda pede a readmissão dos três trabalhadores demitidos por causa da batida de dois trens de monotrilho da 15-Prata, acidente que ocorreu em 08 de março de 2023.

Questionada pelo Diário do Transporte sobre o cumprimento da decisão do TRT-SP caso haja greve e as catracas não sejam liberadas, a presidente disse que “A categoria vai exercer seu direito de greve”.

Veja parte da decisão:

“…caso deflagrado o movimento paredista indicado a partir da zero hora do dia 15/08/2023, mantenham, até o julgamento da ação principal a ser ajuizada, 70% dos serviços no horário de pico (6h às 9h – 16h às 19h), assim como 30% nos demais horários, sob pena de aplicação de multa diária ao Sindicato, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja destinação será oportunamente decidida. Deverá ser realizada constatação por Oficial de Justiça para verificação do cumprimento da presente decisão, na data de 15/08/2023 e ao longo do período de paralização, junto ao CCO – Centro de Controle de Operações, situado à rua Vergueiro, 1.200, Paraíso – São Paulo, informando a este Tribunal sobre o nível de funcionamento do serviço de transporte público, com especial atenção para os horários de pico acima definidos.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte