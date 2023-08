Greve do Metrô em São Paulo NÃO vai mais ocorrer nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023

Sindicato é contra privatização das linhas e terceirização da manutenção do monotrilho

ADAMO BAZANI

NÃO haverá greve de metrô em São Paulo nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023.

A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira (14) pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo em assembleia.

O sindicato é contra privatização das linhas ainda em operação estatal e contra a terceirização da manutenção do monotrilho da linha 15-Prata.

Na assembleia, os responsáveis pelo sindicato disseram que a Companhia de Metrô se dispôs a adiar a licitação para esta terceirização, cuja entrega de propostas inicialmente estava marcada para o dia 28 de agosto.

A entidade ainda pede a readmissão dos três trabalhadores demitidos por causa da batida entre dois trens deste sistema de monotrilho que ocorreu em 08 de março de 2023. Quanto a este ponto, não houve avanço.

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) havia concedido ainda nesta segunda-feira (14) uma liminar determinando, no caso de greve, 70% da frota em operação as 6h às 9h e das 16h às 19h (horários de pico) e 30% nas demais horas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes