Falha em trem afeta operação da Linha 12-Safira nesta segunda-feira (14)

Composição precisou ser esvaziada no Tatuapé



WILLIAN MOREIRA



Uma falha com trem na Linha 12-Safira prejudicou o atendimento aos passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023.



Segundo a companhia, um trem teve falha no sistema de tração na estação Tatuapé e precisou ser recolhido da operação depois do desembarque dos passageiros.



Como resultado houve um impacto entre 6h20 a 6h45 na velocidade dos trens em toda a linha. Em nota, a CPTM afirma que o atendimento já voltou ao normal.



“Na manhã desta segunda-feira (14/08), entre 6h20 e 6h45, um trem apresentou falha de tração na região da Estação Tatuapé, Linha 12-Safira da CPTM. Devido a esta ocorrência o trem desembarcou os passageiros e foi recolhido para manutenção.



A CPTM pede desculpas pelos transtornos causados aos passageiros.”



