BlaBlaCar tem aumento de 140% na venda de passagens de ônibus no primeiro semestre de 2023

Foram registradas também 40 novas viações parceiras em relação ao ano passado

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na primeira metade de 2023, a empresa BlaBlaCar, que atua no segmento de viagens compartilhadas, registrou um crescimento de 140% no total de passagens de ônibus vendidas em relação ao mesmo período do ano passado, assim como um aumento de 60% em novas rotas disponíveis.

De 2022 para 2023, houve uma ampliação de novas viações de transporte se filiando, saltando de 160 para 200 companhias parceiras, o equivalente a 25%.

A região Sudeste apresentou um aumento de 160% nas vendas de passagens de ônibus, sendo os seguintes trechos destacados: Campinas – São Paulo; Florianópolis – Porto Alegre; Juiz de Fora – Rio de Janeiro; Porto Alegre – Tramandaí; e Capão da Canoa – Porto Alegre.

No cenário geral, a BlaBlaCar cresceu 45% em relação à primeira metade do ano passado. Houve um aumento de 40% no número de viagens se comparada a situação no mesmo período de 2022.

