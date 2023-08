Acidente com ônibus na Rua Silva Bueno, no Ipiranga, na noite de domingo (13), afetou circulação de linhas na região

Colisão com poste aconteceu às 23h

Um ônibus da linha 514T/10 Term. Sacomã – Jd. Itápolis colidiu com um poste na Rua Silva Bueno com a Rua dos Patriotas, no Ipiranga, por volta das 23h deste domingo, 13 de agosto de 2023.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de Ônibus municipais em São Paulo, o acidente que envolveu o coletivo de prefixo 5 5335 desviou oito linhas de ônibus na região até às 6h10 desta segunda-feira (14).

Veja a nota da SPTrans:

O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência deste domingo (13), na Rua Silva Bueno com a Rua dos Patriotas, no Ipiranga, que aconteceu por volta das 23h, envolvendo o ônibus de prefixo 5 5335, da linha 514T/10 Term. Sacomã – Jd. Itápolis. Um boletim de ocorrência foi registrado pelas autoridades competentes.

As linhas de ônibus estão trafegando normalmente agora, mas em razão da ocorrência, oito linhas foram desviadas no local, até às 6h10.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte