VÍDEO: Passageiros relatam excesso de lotação na Estação da Luz e demora na linha 7 na noite deste domingo (13)

Serviço 710 está suspenso por causa de obras de manutenção; Concessão do TIC pode desmembrar atendimento

ADAMO BAZANI/LUANA COUTINHO

Dificuldades para os passageiros da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na noite deste domingo, 13 de agosto de 2023.

Usuários que estão na estação da Luz neste momento (por volta de 18h20) relatam lotação nas plataformas, principalmente da linha 7-Rubi.

Há relatos também de longos intervalos.

Imagens feitas pelo leitor do Diário do Transporte, Hugo Romano, mostram a lotação às 18h25.

Romano disse ainda que estão maiores os intervalos na linha 7 em comparação com a linha 10.

Como mostrou o Diário do Transporte, o serviço 710 está suspenso ao longo de todo este domingo para obras de manutenção.

O passageiro deve se acostumar com o desmembramento das linhas 7 e 10, já que a concessão do TIC Trem Intercidades) entre São Paulo e Campinas, no interior, deve englobar somente a linha 7.

O Diário do Transporte entrou em contato com a CPTM no início desta noite para saber se o quadro relatado pelos usuários tem relação com as obras de manutenção ou se há algum outro problema.

Procurada pelo Diário do Transporte, a CPTM informou que não há nenhuma anormalidade nas operações, além do programado.

“Circulação de trens dentro do programado. Lembrando que hoje o Serviço 710 está suspenso. Os passageiros, tanto da Linha 7-Rubi como da Linha 10-Turquesa, desembarcam e embarcam na Estação da Luz.”

Imagens: Hugo Romano

