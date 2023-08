VÍDEO: Cabos da rede aérea da SuperVia pegam fogo na noite deste domingo (13)

Trem não seguiu viagem; falha aconteceu entre as estações Corte Oito e Duque de Caxias

LUANA COUTINHO

Passageiros que utilizam os trens da SuperVia no Ramal Saracuruna/Central do Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), precisaram desocupar uma das composições, depois que parte do sistema da rede aérea pegou fogo, na noite deste domingo, 13 de agosto de 2023.

O problema aconteceu na região da estação Duque de Caxias e a circulação dos trens foi interrompida no trecho entre as estações Corte Oito e Saracuruna.

De acordo com a empresa, o trem não pôde seguir viagem.

A orientação aos passageiros é que aguardem a ajuda dos agentes de segurança, que vão orientar o desembarque.

Confira a nota da SuperVia, enviada ao Diário do Transporte:

Por causa de uma ocorrência no sistema de rede aérea, por volta das 20h30 deste domingo (13/08), nas proximidades da estação Duque de Caxias, encontra-se suspensa a circulação de trens no trecho entre Corte Oito x Saracuruna. Para a segurança de todos, os agentes da SuperVia estão orientando os passageiros no desembarque e com informações. Técnicos da concessionária também foram acionados para os reparos necessários.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte