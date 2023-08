Trens da Supervia não fazem parada em diversas estações neste domingo (13)

Motivo é a realização de obras de manutenção

Por causa de obras de manutenção da rede aérea entre as estações Olímpica de Engenho de Dentro e Mangueira/Jamelão, no Ramal Deodoro, entre 10h e 19h, os trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, com destino à Central do Brasil não fazem parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Piedade.

De acordo com a origem e o destino pretendido, os passageiros podem realizar transferência nas estações Olímpica do Engenho de Dentro, Cascadura e São Francisco Xavier.

Já no Ramal Japeri, das 9h às 18h, ocorre serviço de manutenção programada da rede aérea e linha férrea entre as estações Nova Iguaçu e Queimados, e entre as estações Japeri e Engenheiro Pedreira.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes