Obras da CCR ViaOeste em Barueri (SP) deixam vias interditadas a partir desta segunda (14)

Alterações afetam também trânsito no município de Alphaville

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, em Barueri (SP), o acesso à rodovia (km 26) acontece pela pista que estava desativada antes do túnel de interligação da avenida Tancredo Neves com a rua Presidente Artur da Costa e Silva, vias estas que estão localizadas entre os bairros Centro e Boa Vista.

Por conta das alterações feitas pela CCR ViaOeste, a avenida Anápolis funcionará apenas como via local no bairro Bethaville, com o acesso atual à Castello Branco sendo interditado.

A concessionária preparou uma pista provisória para aqueles que saem da rodovia Castello Branco e sobem pela avenida Tancredo Neves, nas proximidades do Monumento à Solidariedade.

Confira mais bloqueios e desvios organizados pela CCR:

– Fechamento da rua Presidente Artur da Costa e Silva, em frente à Praça das Artes, sentido Jardim dos Camargos e Alphaville, altura da saída do km 26;

– Em Alphaville, interdição no acostamento da rodovia Castello Branco (sentido Capital), altura do km 23, e da faixa da esquerda da avenida Fernando Cerqueira César Coimbra, no trecho entre a estrada da Aldeinha, avenida Berna e avenida Piracem;

– No trecho de encontro do Tietê com o rio Barueri-Mirim, interdição no acesso da rua da Prata à avenida Guilherme Perereca Guglielmo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte