Mulheres motoristas de ônibus, caminhões e vans podem fazer curso gratuito de capacitação, em Santo André (SP)

Aulas começam em setembro; objetivo é aumentar número de mulheres atuantes na profissão

LUANA COUTINHO

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de capacitação direcionado para mulheres motoristas, que possuem habilitação nas categorias D e E, ofertado pela prefeitura de Santo André (SP).

Nesta etapa, são oferecidas 130 vagas, distribuídas da seguinte maneira: 50 vagas para motoristas de carga, 40 para ônibus e 40 para transporte escolar. As aulas começam no mês de setembro.

O objetivo da ação, que faz parte do Programa de Mobilidade Urbana de Santo André, é aumentar o número de mulheres condutoras no mercado de trabalho, promovendo maior representatividade na categoria. As inscrições podem ser realizadas até o fim do mês de agosto, pelo link https://abrir.link/k5VfA.

Desde o início do projeto, 18 mulheres finalizaram o processo e algumas foram, inclusive, contratadas por empresas de ônibus da cidade.

A ação é financiada parcialmente pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), em parceria com o SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e Escola de Ouro Andreense.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte