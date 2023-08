A partir deste domingo (13), linha de ônibus N-64 amplia itinerário e passa a atender a Praia do Meio, em Natal (RN)

Prefeitura confirma seis novas viagens em cada direção

LUANA COUTINHO

A partir deste domingo, 13 de agosto de 2023, a Praia do Meio, em Natal (RN), passa a contar com viagens da linha N-64 – Nova Natal/Ribeira – via Petrópolis.

De acordo com a prefeitura, a linha fará seis viagens em cada direção. As partidas do bairro Nova Natal estão previstas para às 9h30, 10h20, 11h15, 12h40 e 13h30. No sentido de Ribeira, as saídas serão às 10h35, 11h25, 12h20, 13h00, 13h45 e 14h35.

Para chegar à Praia do Meio, o trajeto da linha N-64 seguirá sem alterações até a rua General Gustavo Cordeiro de Farias, entrando na rua Miramar, rua Pedro Afonso, rua Rodrigues Dias, rua Túlio Fernandes, avenida Presidente Café Filho, rua Capitão-Mor Gouveia, rua Miramar e retorna para a rua General Gustavo Cordeiro de Farias, de onde segue o itinerário habitual.

A ampliação dos serviços da linha faz parte do Acordo Judicial feito entre a prefeitura de Natal, o SETURN (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município do Natal) e Defensoria Pública no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte