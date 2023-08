VÍDEO: Ônibus é incendiado na Ilha do Governador no Rio de Janeiro

Moradores estariam protestando contra ação policial na região



WILLIAN MOREIRA



Um ônibus do transporte público do Rio de Janeiro foi incendiado na manhã deste sábado, 12 de agosto de 2023, na Ilha do Governador, próximo ao Aeroporto do Galeão.



A ação criminosa aconteceu na pista do Aterro Cocotá, e o veículo pertence à empresa Paranapuã.



Já houve tiroteio entre criminosos e Polícia Militar na comunidade na região e Bombeiros atuaram no combate às chamas.



Uma criança foi atingida por disparo de arma de fogo e isso gerou revolta na população e o veículo teria sido queimado como forma de mostrar essa insatisfação.



Veja a seguir imagens do veículo incendiado e a ação dos Bombeiros.





Willian Moreira para o Diário do Transporte