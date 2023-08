ViaMobilidade cancela operação PAESE da Linha 8-Diamante neste fim de semana

Atendimento será normal sem interrupções de parte da operação conforme comunicado anteriormente



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade, concessionária operadora da Linha 8-Diamante de trens urbanos de São Paulo, informou que a operação será normal nos dias 12 e 13 de agosto de 2023, sem interrupção de trechos.



Anteriormente a empresa havia comunicado que devido a obras de construção de viaduto realizadas pela Prefeitura de Carapicuíba, seria necessário interditar na noite de sábado (12) e parte do domingo (13), a via férrea entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba.



Como houve o adiamento destas obras, a circulação de trens será normal em toda a linha.



Veja a seguir a nota da operadora da linha na íntegra.



“A operação na linha 8-Diamante seguirá normalmente neste final de semana. As obras de um novo viaduto em Carapicuíba realizadas pela prefeitura que deveriam ocorrer entre sábado e domingo foram adiadas e, deste modo, não haverá alteração na circulação de trens. A operação PAESE que teria início na noite deste sábado foi cancelada.”



