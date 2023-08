Viação Marechal celebra dia Dia dos Pais com família rodoviária

Motorista compartilhou o lembrete do dia especial com a sua filha



WILLIAN MOREIRA



Com o Dia dos Pais se aproximando a Auto Viação Marechal celebra a data de maneira especial, divulgando a história do motorista Márcio, um dos seus colaboradores.



O condutor de ônibus do transporte público apresentou a garagem e seu local de trabalho para sua filha, mostrando a importância da profissão que atende milhares de pessoas diariamente.



A pequena Kéfera Vallentyna admirou o espaço e a função que seu pai Márcio Rodrigues de Souza desempenha há dez anos, a mesma de sua mãe, que também é rodoviária.



Márcio é um motorista dedicado segundo a Viação Marechal e construiu uma reputação de segurança e eficiência ao volante, sendo um profissional cuidadoso.



“Meu pai é o meu orgulho, é o amor da minha vida”, disse a filha, enquanto olhava com satisfação para o uniforme feito pela avó com o logotipo da empresa.



Com uma história ligada ao meio de transporte tão importante, a empresa não podia ter deixado a data celebrada no próximo domingo, 13 de agosto de 2023, passar em branco, proporcionando este momento especial entre pai e filha.



Ainda de acordo com a empresa, o “Dia dos Pais na Auto Viação Marechal não foi apenas uma celebração de vínculos familiares, mas também um lembrete do papel que a empresa desempenha na vida das pessoas. Através do compromisso de colaboradores como Márcio e da próxima geração, a empresa continua a pavimentar o caminho para um futuro de excelência e conexão.”



Willian Moreira para o Diário do Transporte