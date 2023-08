Viação Campos Gerais oferece passagens de ônibus a R$ 2,00 em Ponta Grossa (PR) neste domingo (13)

Valor representa desconto de 50% em relação à tarifa comum

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 13 de agosto de 2023, a Viação Campos Gerais, que opera em Ponta Grossa (PR), irá vender passagens de ônibus por R$ 2,00 por conta do Dia dos Pais, valor com 50% de desconto em relação à tarifa comum.

A promoção estará disponível em todas as linhas e trajetos em que circulam os coletivos da empresa, com o pagamento podendo ser feito com cartão de transporte ou dinheiro.

A mudança é reflexo da lei municipal promulgada em 2010, na qual está informado que haja tarifas com valores diferentes em datas comemorativas relevantes.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte