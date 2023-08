Tarifa zero em Santa Luzia, na Grande BH, registrou aumento de mil passageiros em primeiro domingo do programa

Transporte gratuito aos domingos e feriados passou a funcionar no dia 06 de agosto de 2023

ALEXANDRE PELEGI

Santa Luzia, cidade com mais de 220 mil habitantes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, relata que o primeiro domingo,06 de agosto de 2023, do tarifa zero nos ônibus municipais registrou aumento de mil passageiros em comparação aos domingos anteriores.

O benefício foi oficializado pelo prefeito Pastor Sérgio, que sancionou a Lei Municipal 4.610/23, que autoriza a concessão de subvenção econômica para custeio do programa Tarifa Zero.

A prefeitura informa que neste domingo (13), em celebração ao Dia dos Pais, e também na próxima terça-feira (15), feriado, a população terá a oportunidade de desfrutar da gratuidade no sistema de transporte coletivo para se deslocar dentro do município.

Em comunicado, a prefeitura diz que o Programa Tarifa Zero não apenas promove a acessibilidade, mas também atua como um programa social. “A medida beneficia toda a população, ao estimular a economia local e fortalecer o comércio da cidade. Os passageiros agora podem usufruir de mais opções de lazer nos domingos e feriados sem pagar passagem, aproveitando praças, parques, quadras e igrejas de maneira acessível. Além disso, as feiras e o comércio local serão impulsionados, gerando novas oportunidades para todos”, conclui a nota.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes