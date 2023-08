São José dos Campos (SP) fará pesquisa de deslocamento dos passageiros no transporte municipal

Levantamento deverá utilizar dados da bilhetagem eletrônica para produzir matriz de origem e destino dos usuários do sistema de ônibus

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São José dos Campos, cidade com 725 mil habitantes do estado de São Paulo, lançou pregão eletrônico para contratar o desenvolvimento de pesquisa sobre os deslocamentos dos passageiros do sistema de transporte público coletivo por ônibus a partir da análise dos dados de bilhetagem eletrônica.

O aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira, 11 de agosto de 2023.

Para a realização da pesquisa deverão ser analisadas as amostras de dados históricos de bilhetagem eletrônica a serem fornecidos pela Prefeitura. Além dos dados de bilhetagem eletrônica, a Prefeitura disponibilizará o GTFS (General Transit Feed Specification) do sistema de ônibus, dados de AVL (Automatic Vehicle Location) e a localização georreferenciada dos pontos de parada.

O contrato terá vigência de três meses, com o preço global de referência do lote estimado em R$ 97.000,00.

A sessão de abertura das propostas será realizada às 09h00 do dia 23 de agosto, pelo tipo de menor preço, em disputa aberta de lances.

SOBRE A PESQUISA

A análise dos dados deve produzir, no mínimo, os seguintes resultados a serem entregues para a Secretaria de Mobilidade Urbana:

= Matriz de origem e destino dos passageiros do sistema de transporte público municipal, indicando as linhas de desejo agrupadas por bairros, zonas de transporte e por região geográfica, considerando as integrações realizadas como parte da viagem e não destino final;

= Perfil de cada linha do sistema, considerando os embarques e desembarques em todas as paradas do sistema, cálculo do seu respectivo índice de renovação e identificação dos pontos de maior demanda da linha;

= Demanda das Paradas de embarque e desembarque – PED, com a quantidade de passageiros por PED, localizando as áreas de maior número de embarques e desembarques por período típico de operação;

= Agrupamento dos dados por período típico de operação – Pré pico manhã, Pico manhã, Entrepico manhã, Pico Almoço, Entrepico tarde, Pico Tarde, Noite, Madrugada – ou outro a critério da Secretaria de Mobilidade Urbana;

= Perfil de demanda dos principais corredores de transporte público, seus níveis de carregamento e de saturação;

= Análise dos perfis de integração:

– Determinação dos pontos de maior relevância para integração no sistema;

– Linhas de desejo de integração;

– Relação de integração entre as linhas do sistema.

DADOS DO SISTEMA

O sistema de transporte por ônibus do município possui 102 linhas, sendo que 96 dessas linhas estão operacionais e percorrem, aproximadamente, 2.436.224 km por mês.

No total, são realizadas aproximadamente 5.536 partidas (ida ou volta) por dia útil, o que contempla uma média de 5.056.514 passagens validadas por mês, de acordo com os dados da bilhetagem eletrônica.

A tarifa pode ser paga através do Bilhete Único ou por dinheiro, exceto na Linha Verde, onde o pagamento é exclusivamente através de cartão eletrônico.

Os pagamentos em dinheiro, direto nos ônibus, correspondem a, aproximadamente, 9% do total, conforme dados de 2023.

O sistema é integrado para quem utiliza o Bilhete Único, sendo possível utilizar até 4 ônibus, em qualquer sentido, pelo período de 2 horas, pagando apenas uma passagem.

Predominantemente radial, com linhas que saem dos bairros em direção ao centro da cidade, o sistema de transporte público possui um terminal de ônibus na região central (Terminal Central), uma Estação de Conexão (ECO) do Campos de São José na região Leste e um Terminal de ônibus Intermunicipal (Rodoviária), além de 2.477 pontos de parada em todo o município. Nenhum terminal possui área paga e o pagamento da tarifa é feito exclusivamente dentro dos ônibus.

O sistema possui algumas linhas diametrais, mas que também passam pela Região Central do município, e algumas linhas já tronco-alimentadas, como na região da ECO Campos de São José, onde se concentram as integrações.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes