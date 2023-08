Prefeitura de Jundiaí realiza ação de pesquisa em terminais do transporte público sobre a requalificação do Centro

Técnicos dos órgãos do Município fizeram ação presencial nos Terminais Central e Vila Arens

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Jundiaí realizou nessa quinta-feira, 10 de agosto de 2023, uma ação nos Terminais Central e Vila Arens, do sistema de transporte coletivo municipal.

O objetivo foi colher material para o Plano Estratégico de Requalificação do Centro.

De acordo com a prefeitura, a primeira parcial já totaliza mais de 1 mil formulários respondidos.

A ação foi efetuada pelas Unidades de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA) e Mobilidade e Transporte (UGMT).

“Queremos ampliar o olhar de forma a alcançar pessoas de diferentes perfis. E os usuários do transporte público são pedestres em boa parte dos deslocamentos diários, podendo trazer informações importantes sobre a qualidade dos espaços públicos como calçadas e praças”, disse a arquiteta do departamento de Projetos Urbanos da UGPUMA, Ana Maria Boschi da Silva.

A pesquisa pode ser acessada por meio do link https://docs.google.com/forms/d/1r_hSvMpQZ6tdjzeYNfIzimQ-TeqQmiNOqHPDSR3TxI0/viewform?edit_requested=true

Ela ficará disponível para participação até o dia 31 de agosto, e pode ser respondida por todos os cidadãos com o objetivo de ampliar a participação e os múltiplos olhares para o tema.

Os resultados preliminares serão divulgados na Semana da Mobilidade, entre 18 a 25 de setembro, assim como o lançamento da macroestrutura do Programa Ativa! Centro, que propõe ações integradas de desenho urbano e segurança viária, para um percurso mais seguro para pedestres e ciclistas.

Para o técnico de Planejamento do Transporte Coletivo da UGMT, Alexsander Francisco Ribeiro, a coleta de opiniões nos terminais, além de produzir uma avaliação dos usuários em relação ao seus deslocamentos através do transporte por ônibus, também é uma forma de incentivar o uso desse meio de transporte, acolhendo sugestões e críticas para melhorar os serviços para os usuários. “Para chegar ao Centro, o ônibus é o meio que oferece a maior capacidade de deslocamento de pessoas e uma das prioridades do Plano de Mobilidade de Jundiaí”, disse Ribeiro.

O Plano Estratégico de Requalificação do Centro prevê intervenções em diversos aspectos, como urbanístico, saúde, mobilidade, paisagismo, ações culturais e segurança e valorização do comércio local.

Para dúvidas a respeito da pesquisa, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone (11) 4589-8561, na Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes