Manaus (AM) discute melhorias no transporte público para pessoas com deficiência

Encontro acontece neste sábado (12) e busca regulamentar medidas para este público



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), e em colaboração com o Instituto PCD Juntos Somos Mais Forte, realiza neste sábado, 12 de agosto de 2023, um encontro com a finalidade de debater medidas para melhorar o transporte público para pessoas com deficiência.



Marcado para acontecer na Rua Maria Callas, 570, das 8h até 14h, o objetivo é discutir o decreto que regulamenta a gratuidade nos ônibus e emitir credenciais de estacionamento para este público.



Desde as oito da manhã as equipes estão auxiliando os cidadãos no processo para obter essa credencial.



Os interessados devem apresentar documentos originais no local. Idosos devem trazer RG e comprovante de residência. Já as pessoas com deficiência, além do RG e comprovante de residência, precisam de um laudo médico recente de um especialista.



Willian Moreira para o Diário do Transporte