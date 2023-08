Linha T11 do transporte público de Porto Alegre retorna parcialmente para a Carris

Serviço era realizado desde abril por empresas concessionárias



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Porto Alegre (RS) informou que a operação da Linha T11 voltou a ser operada pela Carris após quatro meses sendo gerenciada por empresas privadas.



De 186 viagens disponibilizadas pelas linhas T11 e seu reforço T11.1, oitenta e cinco passam a ser feitas pela Carris.



O restante seguirá atendido pelos ônibus da Mob (cor azul) e da Vivasul (cor vermelha).



“Em abril passamos quatro linhas da Carris para as privadas para qualificar o atendimento. As outras três linhas já retornaram e estamos promovendo a volta da T11 em duas etapas, sendo que a primeira parte agora e a segunda em setembro”, relata o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior em nota para a imprensa.



Os usuários do serviço podem consultar em tempo real a localização dos veículos e ver quais linhas atendem cada ponto por meio do aplicativo do Cartão TRI, sendo direcionado para o Cittamobi ou Moovit.



Willian Moreira para o Diário do Transporte