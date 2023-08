Criminosos armados “sequestram” trem da SuperVia na noite desta sexta-feira (11)

Bandidos pararam e embarcaram junto à estação Penha, causando pânico aos passageiros



WILLIAN MOREIRA



Passageiros de um trem da SuperVia no Rio de Janeiro passaram por momentos de pânico e perigo após um grupo criminoso parar o trem junto da estação Penha na noite desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023.

Todos os passageiros foram obrigados a permanecer dentro da composição.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas agachadas ou deitadas no chão sem entender o que acontecia.



Já outros relatos citam que os bandidos estavam armados com fuzis e renderam o maquinista, obrigando o trem a ficar parado por alguns momentos enquanto iniciavam a busca por uma pessoa.



Apesar de não confirmado por fontes oficiais, um passageiro teria sido retirado pelo bando do trem, que depois disso pode seguir viagem.



Em nota ao Diário do Transporte, a SuperVia informou que o “tumulto” aconteceu por volta das 20h30 e não registrou impactos na operação ferroviária.



“Por volta das 20h30 desta sexta-feira (11/08), a SuperVia registrou um tumulto no interior do trem na estação Vigário Geral. A concessionária acionou o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) para as providências necessárias. Não houve impacto na circulação.”





Willian Moreira para o Diário do Transporte