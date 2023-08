Wemobi fecha parceria com equipe feminina do Palmeiras e renova contrato com equipe masculina para mais um ano de transporte

Plataforma de viagens de ônibus é responsável pelos deslocamentos terrestres do time profissional masculino do clube desde abril de 2021

VINICIUS DE OLIVEIRA

A equipe feminina de futebol do Palmeiras e a wemobi, plataforma de viagens de ônibus, acabam de fechar um contrato para parceria de logística e transporte do time. A startup agora é a responsável por transportar as Palestrinas em seus deslocamentos terrestres para os treinos e as competições. A empresa também renovou o contrato com o grupo masculino, com o qual possui parceria desde abril de 2021.

“Estamos muito felizes por ampliar nossa parceria com o Palmeiras, clube que tem conquistado tantos títulos nos últimos anos, graças à sua organização e investimentos no futebol masculino e feminino. Somos uma empresa moderna e diversa, e da mesma forma que o nosso webus participou de momentos marcantes da trajetória da equipe masculina, queremos também fazer parte de um futuro de ainda mais conquistas para as Palestrinas”, conta Rodrigo Trevizan, CEO da wemobi.

O relacionamento com o Palmeiras faz parte da estratégia da empresa de apoiar e incentivar a paixão dos brasileiros pelo esporte e, principalmente, pelo futebol. Ser parceiro também da equipe feminina reforça o compromisso da marca com a diversidade e igualdade, garantindo um deslocamento seguro e confortável para ambas as equipes durante os treinos e jogos. Além de ser a transportadora oficial do Verdão, a wemobi promove diversas ações especiais com clientes e parceiros, e oferece benefícios exclusivos para o Sócio Avanti e demais torcedores do clube.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte