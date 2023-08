VÍDEO: Motociclista cai sob ônibus e, desesperada, população tenta levantar coletivo para salvar homem que ficou preso em uma das rodas

Acidente ocorreu em Embu das Artes (SP); Segundo EMTU, empresa disse que vítima se desequilibrou ao passar com a moto em uma lombada

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A cena é impressionante: Mais de uma dezena de pessoas tenta erguer um ônibus enquanto dois homens com macacos hidráulicos tentam levantar a região de uma das rodas. Tudo isso para salvar um motociclista que ficou preso embaixo do coletivo.

O caso ocorreu por volta de 16h30 desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, na Avenida João Paulo II, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. As imagens foram divulgadas apenas nesta sexta-feira (11).

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia a linha do coletivo, que é intermunicipal, informou ao Diário do Transporte que a empresa Miracatiba, integrante do Consórcio Intervias, responsável pelo ônibus, relatou que o motociclista teria se desequilibrado ao passar em uma lombada, caindo sob veículo, sendo atingido pela roda dianteira esquerda.

A EMTU lamenta o ocorrido e informa que por volta das 16h40 de ontem, um ônibus que operava a linha 193 se envolveu em um acidente com um motociclista na Avenida João Paulo II, em Embu das Artes. De acordo com informações do Consórcio Intervias, o motociclista se desequilibrou ao passar por uma lombada e caiu embaixo do coletivo, onde ficou preso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o motociclista foi encaminhado ao Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra.

O homem foi socorrido em estado grave e com múltiplos ferimentos. A situação de saúde dele não foi atualizada.

Um ônibus deste tipo pode pesar cerca de 17 toneladas.

Testemunhas dizem que o coletivo estava em baixa velocidade, o que impediu que a tragédia não fosse maior.

Veja o vídeo da tentativa de resgate:

